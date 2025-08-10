Xava Drago, vocalista de Coda, se despide

Redacción

Ciudad de México.- En medio de su lucha contra el cáncer, el cantante del grupo mexicano Coda, Xava Drago, escribió un emotivo mensaje a través de su cuenta en la red social de Instagram.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, anotó el cantante.

Drago anunció durante el año pasado que había sido diagnosticado con cáncer de estómago. Hace unos días y en la misma red social, compartió un video donde agradeció por los homenajes y donaciones que recibió para su tratamiento.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, agregó.

Sus seguidores y figuras de la música publicaron sus reacciones a la noticia, enviando mensajes de apoyo.

Con información de La Jornada.