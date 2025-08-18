William y Kate desalojan a dos familias por su nueva residencia en Windsor

25 C
Aguascalientes
18 agosto, 2025
Redacción

Mientras el príncipe William y Kate Middleton inician una nueva etapa en Forest Lodge, en el corazón del Windsor Great Park, su mudanza ha generado polémica.

Detrás del traslado se reveló que dos familias fueron forzadas a abandonar sus viviendas cercanas para que la pareja real pudiera gozar de la privacidad deseada. La mansión georgiana de más de 300 años, valuada en 21 millones de dólares, pertenece a Crown Estate y fue remodelada con fondos personales de los príncipes.

Aunque los inquilinos recibieron nuevas casas dentro del mismo complejo, la medida ha generado debate en medios británicos, que cuestionan la afectación a familias comunes. La razón oficial del desalojo fue garantizar la seguridad y privacidad de William y Kate.

La pareja, padres de George, Charlotte y Louis, busca con Forest Lodge estabilidad emocional y una vida más “normal” para sus hijos. Tras años entre Kensington Palace y Adelaide Cottage, la propiedad de ocho habitaciones será su residencia definitiva y la intención es permanecer allí incluso cuando William se convierta en rey, convirtiéndose en el primer monarca británico en no habitar un castillo o palacio tradicional tras asumir el trono.

Mientras los príncipes se adaptan al ritmo campestre de Windsor, las familias desplazadas rehacen su vida en otro punto del parque, dejando en evidencia el peso de los privilegios reales.

Con información de: Quién