Will Smith renuncia a la Academia por bofetada a Chris Rock

EU.-Famoso da un paso al costado.

Will Smith renunció el viernes a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas tras su bofetada a Chris Rock en la noche de los Óscar y dijo que aceptará cualquier sanción futura que le imponga la organización.

Will Smith recibe el Oscar al mejor actor, por “King Richard”, el domingo 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Foto: Chris Pizzello, AP

“Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, se lee un comunicado.

Tras la bofetada de Smith a Rock en plena gala de los Óscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que llevaría a cabo “una investigación formal del incidente”. Ahora la institución ha publicado una carta abierta en la que ha prometido que tomará “medidas adecuadas” ante el “comportamiento inaceptable y dañino” de Smith.

Will Smith resigns from @TheAcademy: “I am resigning from membership in the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and will accept any further consequences the Board deems appropriate.”https://t.co/oyooKtAQuo pic.twitter.com/IFruUH4Dce

“Aceptaré completamente cualquiera y todas las consecuencias por mi conducta. Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables”, dijo Smith en el comunicado.

La renuncia de Smith llega dos días después de que la academia se reunió para iniciar los procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones a los estándares de conducta de la organización.

ARCHIVO – Jada Pinkett Smith y Will Smith llegan a la fiesta del Oscar de Vanity Fair el domingo 27 de marzo de 2022 en Beverly Hills, California. Foto: Evan Agostini, Invision, AP

El domingo Smith se levantó de su asiento en primera fila en el Teatro Dolby y subió al escenario para abofetear a Rock, quien había hecho un chiste sobre la apariencia de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Rock, quien iba a presentar el premio a mejor documental, rechazó presentar cargos cuando se lo ofreció la policía.

Here’s the moment Chris Rock made a “G.I. Jane 2” joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, “Leave my wife’s name out of your f–king mouth.” #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

El pasado 27 de marzo, Will Smith y el comediante Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la 94 edición de los Premios de la Academia luego de que el protagonista de King Richard subiera al escenario del Teatro Dolby para bofetear a Rock.

Fue durante la presentación de los nominados a Mejor Documental donde Chris Rock realizó un chiste sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, por lo que el actor no tardó en subir al escenario para agredir al comediante y exigirle que no se vuelva a meter con su pareja.

Will Smith, derecha, golpea al presentador Chris Rock en el escenario al presentar el premio a Mejor Largometraje documental en los Óscar el domingo 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Foto: Chris Pizzello, AP

“No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca”, gritó Smith.

El momento conmocionó a la audiencia del Teatro Dolby y a los espectadores en casa, por lo que de inmediato se volvió viral en redes sociales.

EL ACTOR PIDIÓ DISCULPAS

El ganador del Óscar por King Richard pidió perdón a Rock a través de un comunicado compartido en Instagram. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También quiero pedir perdón a la Academia, los productores de la gala, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo”, admitió.

“Querría también pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia de King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros”, sentencia el intérprete.

En el comunicado difundido, Smith apuntó que está avergonzado de su reacción y aseguró que sus acciones no son indicativas del hombre que quiere ser. “No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó.