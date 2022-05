Will Smith gana millones de dólares tras golpe a Chris Rock

Redacción

EU.-El Príncipe del Rap, que golpeó al comediante Chris Rock en los Premios Oscar, ha encontrado “una mina de oro” en su autobiografía con enormes ventas.

Todo ha sido oscuridad para Will Smith tras golpear a Chris Rock en la pasada entrega de los Premios Oscar. La Academia le vetó los próximos 10 años de sus eventos, varios proyectos en los que estaba previsto a aparecer han sido suspendidos o cancelados, pero entre todo ese escenario sombrío hay un negocio que está dejando millones de dólares al actor del Príncipe del Rap.

La agresión al comediante Chris Rock por hacer una broma respecto a la apariencia física de su esposa, que padece alopecia (pérdida inexplicable de cabello), derivó en la agresiva actitud de Willard Carroll Smith Jr., quien subió al escenario para abofetearlo y decirle con palabras altisonantes que nunca más mencionara a su mujer, la actriz Jada Pinkett Smith.

El problema para el protagonista de películas famosas como Men in Black e Independence Day es que su esposa lo acusó públicamente de “sobre reaccionar” al comentario del presentador de los Premios Oscar e incluso afirmó que “no necesita de su esposo” para ser defendida, dejando al descubierto las grandes diferencias en ese matrimonio.

Todos estos factores se conjugaron para dejar muy mal parado a Will Smith ante la opinión pública y perder contratos millonarios como actor y en patrocinios, sin embargo, bien dicen que “el morbo vende” y en Estados Unidos ha crecido exponencialmente la demanda de la autobiografía del actor nacido en Philadelphia.

De acuerdo a la revista Forbes, el libro “Will” ha encontrado un nuevo auge. Publicado a mediados del 2021, en su momento fue el tercero más vendido, pero hasta antes del incidente en los Premios Oscar ya no figuraba entre los 300 más solicitados, sin embargo, a raíz del golpe a Chris Rock ha vuelto al listado de éxitos como el número 73 en ventas.

En su libro, Will Smith habla de la dura infancia a la que fue sometido por su padre, un violento alcohólico que golpeaba despiadadamente a la madre del histrión. Creciendo con temor, pero mucho resentimiento, aceptó públicamente el deseo reprimido de matar a su padre.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, es un extracto que ha sido difundido por el portal de espectáculos Yasss.

“Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría (…) Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente”, agrega la obra.

Con información de Medio Tiempo