WhatsApp prepara función para transcribir notas de voz y enviarlas como textos

Redacción

Las notas de voz han sido una función de mucha utilidad para los usuarios de WhatsApp, ya que son rápidos de hacer y pueden dar mayor claridad a un mensaje.

Sin embargo, hay quienes no prefieren usarlas porque a veces no pueden escuchar las respuestas de sus contactos o porque no pueden enviarlas todo el tiempo.

Por ello, la aplicación estaría trabajando en una nueva función que trascribiría las notas de voz para que los usuarios puedan enviarlas a modo de mensajes de texto.

Este anuncio ha traído varias dudas, en especial las que tratan del manejo de la información, ya que Facebook tendría que analizar el audio para poder transcribirlo.

De momento algunas de las mejoras que tienen las notas de voz en WhatsApp han sido por ejemplo poder cambiar la velocidad de reproducción. A la hora de transcribirlas actualmente también es posible hacerlo usando apps de terceros.

Con información de Xataka