WhatsApp le copia esta función especial a Telegram

Redacción

Ciudad de México.-La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp quiere seguirse coronando como la mejor aplicación de comunicación digital, así que le copió una de las funciones especiales a Telegram para que sus usuarios puedan expresarse de mejor manera en sus chats. Nos presentan los famosos “mensajes de video”, los cuales se añadirán a las ya convencionales formas de voz y texto que vemos en la app. La nueva herramienta fungirá de forma diferente a cuando enviamos un video o un GIF, pues la intención es que el clip pueda grabarse en el mismo apartado donde mandamos el audio y los escritos.

Los mensajes de video revolucionarán la forma que tenemos de comunicarnos, pues simplificarán los procesos de envío de video. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo funcionarán?

Actualmente esta actualización solo estará disponible para los usuarios de la versión Beta de WhatsApp en la edición 23.6.0.73 para iOS. Como primer vistazo, WABeta Info nos comparte que los mensajes de video saldrán en un formato circular, y de acuerdo con el reporte, podrán durar hasta un minuto. Podremos verlos como cuando enviamos stickers, los cuales salen sin el globo verde que rodea el mensaje. Cabe resaltar que estos envíos estarán ecriptados de extremo a extremo, por lo que siempre que enviemos algo, nuestra conversación estará a salvo de la privacidad y seguridad a la que estamos acostumbrados.

Por el momento esta función sigue en desarrollo y no se sabe cuando llegarán de forma oficial a la versión estándar de WhatsApp. Aunque debemos aclarar que este “nueva forma de comunicación” no es tan innovadora como nos la presentan, pues Telegram —la competencia directa de la plataforma de mensajería instantánea de Meta— ya la tenía disponible desde hace tiempo atrás, para ser exactos desde el 2017. Efectivamente era un mercado que la aplicación no había desarrollado y explorado y también falta ver “el toque” que le podrán para hacer su propia versión.

Tendrán una duración máxima de un minuto. FOTO: WABetaInfo

También actualizarán los mensajes de audio temporales

La versión de WhatsApp beta para Android 2.22.25.20 está trabajando en la capacidad de enviar mensajes de audio temporales. Ahora la plataforma de mensajería instantánea planea introducir esta función en una futura actualización de la aplicación. La ventaja de esta herramienta es que las notas de voz que mandemos solo se podrán reproducir una vez así como las imágenes y videos de vista única. Además de que nos prometen que no se podrán guardar, reenviar o grabar con el mismo dispositivo, esto para brindarle mayor privacidad a los usuarios.

Esta característica aumentará la privacidad y la seguridad de la comunicación digital, puesto que el mensaje de audio enviado a través de la “visualización temporal” está diseñado para reproducirse solo una vez y esto reduce el riesgo de que otra persona pueda acceder o escucharlo más tarde. Actualmente esta función solo se en la versión beta para los equipos de Android, pero se espera que próximamente llegue a la versión estándar de WhatsApp.

Con información de El Heraldo de México