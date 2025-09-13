Wendy Guevara revelan que donarían piel a víctimas de la explosión en Iztapalapa

Redacción

Ciudad de México.-La explosión de una pipa de gas registrada el pasado miércoles 10 de septiembre en La Concordia, Iztapalapa, continúa marcando a la sociedad mexicana.

El saldo hasta este sábado es de 13 personas fallecidas y decenas más hospitalizadas, muchas con graves quemaduras que requieren atención especializada.

En medio del dolor y la conmoción, la solidaridad ha florecido de distintas maneras. Una de las propuestas más sorprendentes provino de Salma y Evelyn, amigas cercanas a la influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara.

Amigas de Wendy Guevara se solidarizan con las víctimas del pipazo en La Concordia, Iztapalapa

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Evelyn “mamita” lanzó una idea inesperada: que Salma, quien recientemente se sometió a una cirugía bariátrica y hoy tiene exceso de piel, donara ese tejido a las víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa.

Vamos a llevarte a Ciudad de México. Búsquenos, si conocen gente de Iztapalapa le damos piel de Salma (…) que un cirujano de fundaciones te contacte, gorda, y tú les des la piel, expresó Evelyn frente a miles de seguidores.

La propuesta generó reacciones divididas. Algunos usuarios aplaudieron el gesto de empatía, mientras otros cuestionaron la viabilidad médica de la donación.

Por su parte, Salma confirmó que ya había consultado especialistas, aunque recibió opiniones encontradas: un cirujano descartó la posibilidad de donar, mientras otro aseguró que sí podría hacerse bajo supervisión profesional.

Aun con las dudas, ambas reiteraron su disposición a colaborar y pidieron el apoyo de médicos y fundaciones para determinar la factibilidad.

Una dedicatoria a Alicia, la abuela heroína

Evelyn también dedicó su propuesta a doña Alicia, la mujer que se convirtió en símbolo de valentía al proteger a su nieta durante la explosión.

Sería hermoso que la piel de Salma pudiera ayudar a la señora Alicia, comentó emocionada.

Sin embargo, poco después se confirmó el fallecimiento de Alicia, lo que no frenó la intención de las amigas de Wendy Guevara, quienes mantienen su disposición para ayudar a otras víctimas que aún luchan por sobrevivir.

Donar piel en México: ¿es posible?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México existe un Banco de Piel y Tejidos, encargado de recibir y distribuir estos aportes para pacientes con quemaduras graves.

La donación debe realizarse en hospitales autorizados y bajo protocolos especializados. El procedimiento consiste en extraer una fina capa de piel, de menos de medio milímetro, de áreas discretas del cuerpo como la espalda. Este método no compromete la salud del donante ni deja secuelas visibles, lo que permite una recuperación rápida.

El reto, ahora, será determinar si la piel de Salma puede ser aprovechada por los especialistas y convertirse en un gesto de solidaridad tangible para quienes más lo necesitan tras la tragedia de Iztapalapa.

