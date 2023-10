Wendy Guevara mostrará su vida en nuevo reality show

Redacción

Ciudad de México.- Antes de volverse la protagonista de La Casa de los Famosos y ver estallar su fama a nivel nacional, Wendy Guevara vivió cosas tan terrenales como que un señor se negara a venderle una quesadilla con chicharrón y nopales, pues no creía que fuera a pagarle dos guisados.

Si bien Guevara era una celebridad en internet desde que se volvió viral un video donde ella y una amiga suya decían estar perdidas, no dimensionaba la popularidad que cobraría en México con el reality.

Su proceso de asimilar su nuevo estatus quedó documentado en su nuevo programa, Wendy, Perdida Pero Famosa, cuyos primeros dos capítulos se estrenan este jueves en ViX.

El show se comenzó a grabar en el mismo momento en que a la estrella trans la declararon ganadora de La Casa…

“Cuando salí de La Casa… me iban a trasladar en una camioneta, entonces había demasiada gente afuera. Yo les dije que quería salir a saludar, pero me dicen: ‘No, Wendy, tú no sabes’. Mejor deciden sacarme en una ambulancia.

“La gente hasta quemó una camisa mía afuera, porque fui grosera y no saludé. Estaba toda nerviosa, en realidad no asimilaba las cosas, no me caía el 20, poco a poco fuimos aterrizando”, recordó Guevara en entrevista.

En los primeros minutos de su nuevo reality, la cámara muestra su confusión al tener que salir prácticamente escondida, para luego ser llevada a un hotel.

Guevara aseguró que todo aquello se filmó antes de que ella aceptara el proyecto, el cual terminó de convencerla porque le dio la oportunidad de ser auténtica y compartirse sin filtros.

“Cuando me acompañaron a la habitación… qué incomodidad. Al día siguiente me dicen que tenían ese proyecto para mí y les dije: ‘Me late, porque las Kardashian no me van a dejar fría’. Pero esto es mexa, más sencillo, más de sacar de la raza, como soy yo, como somos de donde yo vengo, de mis orígenes.

“Todo es totalmente orgánico, nada es preparado, creo que eso es lo que a mí siempre me ha funcionado. En las redes sociales hago en vivos y pueden pasar mil cosas, porque no tengo nada planeado, eso es lo que me gustó de este reality”, destacó.

Los 13 episodios, que se liberarán por pares semanalmente, se nutrieron de contrastes entre lo que era la vida de la protagonista antes y después.

Como ejemplo, en su cumpleaños 29 tuvo menos de 30 invitados, mientras que la fiesta que le organizaron este año creció tanto que tuvieron que pedir apoyo de la policía para garantizar la seguridad del evento.

La influencer considera un regalo todo lo que ha podido vivir y sabe que lo debe a sus seguidores, por lo que confía en mantenerse cercana a ellos a través de sus proyectos.

“Fueron más las personas que me quisieron, pero cuando te haces muy viral, popular o famosa, te expones a los ojos de otras personas que les parece mal todo, porque viven la vida de otras personas sin que los conozcas. Quieren vivir tu vida, manejarla.

“Tienes que tratar de asimilarlo, lo he querido balancear y creo que lo he logrado. A los que me atacan, los ignoro o me río, mejor trato de darle más atención a la gente que me ama y me apoya”, dijo.

