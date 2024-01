Redacción

Ciudad de México.-Wendy Guevara recordó las declaraciones que Gustavo Adolfo Infante hizo sobre ella en el pasado, asegurando que no la conocía, y nuevamente arremetió contra el periodista, ahora cuestionando su enojo y llamándolo “miniatura”.

Esto fue durante la entrevista de la influencer con Adela Micha para La Saga, pues Wendy mencionó que dentro del medio artístico varias personas la han atacado, entre ellos el titular de De Primera Mano, a quien primero llamó “enanito”.

“Ay, Adela, si supieras, por ejemplo ahorita con el señor este enanito, el que está bien chaparrito… el Gustavo Adolfo”, mencionó la leonesa.

Wendy Guevara arremetió contra Gustavo Adolfo Infante

0 seconds of 33 secondsVolume 0%La influencer llamó “enano” y “miniatura” a Gustavo Adolfo por atacarla Crédito: La Saga YouTube

Wendy recordó que Infante en varias ocasiones la ha atacado, principalmente después de que la invitó a De Primera Mano, por ello fue que, al momento de cuestionarlo, lo llamó “miniatura”.

“(Me ha atacado) mucho el cabr**, no entiendo en ese cuerpecito, en esa miniatura cuánto odio le cabe al cabr**”

Burlándose de la forma en que el presentador la ha tratado a ella, así como también a Adela, Wendy agregó entre risas que “ese cabr** odia a todas, ha de odiar también a su mamá”.

Wendy recordó que fue invitada a De Primera Mano, donde la trataron con amabilidad, por lo que no se esperaba los comentarios que Gustavo Adolfo hizo contra ella durante la pelea con Libertad (Instagram/@deprimeramanotv)

Todo esto surgió a partir de que Libertad Palomo dijo que Wendy no es su competencia como mujer trans porque sus carreras no se compararían, pues la leonesa sólo buscaría “dar lástima”, lo que llegó a ser una discusión entre las dos, inclusive Palomo incitó a la influencer a que se enfrentaran a golpes.

A lo largo de estos dimes y diretes, Gustavo Adolfo defendió la postura de Libertad y arremetió contra la ganadora de La Casa de los Famosos, a quien dijo desconocer, así como preguntó “¿qué méritos tiene?” cuando fue la investigadora invitada de ¿Quién es la máscara? y le pidió que buscara la trayectoria de la actriz.

Te puede interesar:Productora de ‘De Primera Mano’ arremete contra Bellakath; aclara si les da rating: “Deberíamos dejar de hablar de ti”

Wendy, a forma de respuesta, dijo que ella no debería de conocer a las personas del medio artístico cuando ella es influencer y no tiene “cultura”. Finalizó diciendo: “A mí me vale tres hectáreas de ve***, no me importa”.

Wendy, por su parte, decidió dejar de responder a los comentarios de Gustavo Adolfo Infante para que no se hablara del tema en medios (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Por todo esto, Infante la llamó ignorante y agresiva, también la tachó de “corriente y vulgar” por su forma de hablar.

Te puede interesar:Alfredo Adame lanza comentario transfóbico contra Wendy Guevara: “Hombre gordo con cuerpo de tamal”

Ahora que esto tiene meses de haber sucedido, Wendy compartió con Adela Micha que el comportamiento de Gustavo Adolfo se debió a que ella no hizo lo que otras celebridades hubieran hecho, “chuparle las patas” a los periodistas. Esto habría molestado al conductor, por eso se posicionó a favor de Libertad Palomo cuando inició la pelea.

“Cuando me di cuenta, yo dije: ‘No tengo que andar respetando la trayectoria de nadie’, si tú le tienes que chupar las patas a alguien para que ande ahí contigo… yo no, yo hago mi trabajo, mis cosas y todo. Si a mí el de al lado me voltea a ver y me sonríe, voy a ser la persona más amable del mundo”, recalcó la influencer.

Gustavo Adolfo Infante señaló que a Wendy Guevara le haría falta preparación

Gustavo Adolfo Infante habló sobre la prepotencia de Wendy Guevara

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.613.0_es.html#goog_1912373656

0 seconds of 1 minute, 54 secondsVolume 0%El reportero se lanzó contra “La Perdida” Crédito: YouTube/Gustavo Adolfo Infante

En otras ocasiones en que Gustavo Adolfo Infante ha atacado a Wendy Guevara, aseguró que ella no tendría algo que ofrecer en su show en el Teatro Metropolitano, pues, según él, la youtuber no cuenta con la preparación artística necesaria para ofrecer un espectáculo.

“Yo lo he dicho desde el día uno: una cosa es que Wendy es una persona muy simpática, muy agradable, muy chistosa, muy buena onda, todo lo que ustedes quieran, pero ¿Qué va a hacer?”, dijo el periodista respecto a la presentación.

Para él, Wendy no es una persona de “cultura” porque tendría que ir a una escuela para aprender lo que necesita para entretener en un espectáculo, según dijo hace tres meses en su canal de YouTube.

Con información de Infobae