Wendy Guevara arremete contra Gomita

Redacción

Ciudad de México.-Karime Pindter continua con el podcast enfocado en su participación en La Casa de los Famosos México, por lo que ha invitado a diversas personalidades que estuvieron involucradas en la segunda temporada, entre ellas, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares.

Además de los finalistas del reality show, tocó el turno de Nicola Porcella y Wendy Guevera, pues aunque no estuvieron dentro de los participantes, fueron una pieza clave en su trabajo como panelistas e invitados de algunas galas.

Fiel a su personalidad, Wendy Guevara decidió no guardarse nada de Ricardo Peralta y Gomita, quienes fueron dos de los integrantes menos queridos por el público, y en algunas ocasiones desmintieron sus actitudes al ser eliminados.

La influencer destapó algunos de los secretos de los exparticipantes de La Casa de los Famosos México. |Crédito: IG, soywendyguevaraoficial – ViX

Debido a que tras su salida ambos aseguraron que la personalidad que habían mostrado dentro del programa no era verdadera, Guevera no dudó en desmentir sus excusas, pues aunque ‘Torpecillo’ llegó a decir que algunas cosas no eran transmitidas, señaló que es un reality show 24/7.

“Se hacen las buenas personas y los que digan: ‘Ay, no, es que no eres la persona que eres ahí adentro, no, sí eres”, sentenció.

Wendy Guevara desenmascara la canción de Gomita

Al igual que otras exparticipantes, Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, emprendió en la música con un sencillo que causó gran controversia, pues fue una clara indirecta para las mujeres finalistas del programa y Agustin Fernández, quien no mostró interés sentimental por ella.

“La corrieron de la agencia porque se fue con un cliente de Joel y lo brincó. Otra cosa, mando audios a una persona hablando mal de Joel. Por eso la corrieron”, reveló sobre uno de los fragmentos del sencilló en el que recuerda que se quedó sin representante mientras estaba aislada. Gomita estrenó su canción ‘Puro Team Gomita’ con la participación de Adrián Marcelo.

Asimismo, confesó que, aunque la creadora de contenido dijo que el modelo argentino era un patán en su canción, se ofreció a mantenerlo cuando fue eliminada del reality show.

“Estábamos en las galas y el Borrego Nava me dice: ‘Oye Wendy, me acaba de preguntar ’La Goma’, que si no sé si en realidad tú y Nicola corrieron a Agus para llevárselo a su casa. Que ella está dispuesta’”, recordó.

Finalmente, tras recapitular todos los polémicos momentos que se vivieron a lo largo del reality show, compartió que la producción les dijo que el formato real de La Casa de los Famosos México era como se vivió en la segunda temporada, aunque la mayoría del público quería ver algo similar a la primera emisión.

Con información de Infobae