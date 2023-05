Vuelven los Gremlins al cine

Redacción

Ciudad de México.-Los gremlins están de regreso y aunque no se trata de un live action, tanto los creadores como los actores de doblaje que estarán detrás de las voces de estos nuevos personajes, están emocionados por traer el fenómeno de vuelta y presentarlo a nuevas generaciones, así lo compartió la actriz Ming-Na Wen, quien presta su voz a la madre de Sam en esta nueva historia.

(Formar parte de esto) fue algo que me generó mucha nostalgia y emoción, de hecho, mi esposo, mis hijos y toda mi familia decidió ver Gremlins (1984) porque nunca la habían visto hasta ahora que me dieron el trabajo y estaban completamente asombrados, y es increíble ver cómo la película sigue teniendo el mismo efecto. Uno pensaría que a estas alturas con todo lo que hay ahora con Marvel y sus extraordinarios efectos especiales, que las generaciones de ahora no estarían tan interesadas

Pero el impacto que esta pequeña película tuvo es asombroso, creo que fueron 11 millones en ese entonces. Joe Dante hizo un trabajo genial llevando el guion de Chris Columbus a la pantalla y ahora tenemos el mismo equipo con Dante detrás, Steven Spielberg, Amblin Entertainment, entonces, es genial que décadas después podamos seguir disfrutando de esta historia, su impacto y ofrecer un nuevo giro para las nuevas generaciones”, expresó Wen en entrevista con Excélsior.

Y es que asegura que todo este proyecto es un sueño hecho realidad, donde además de emocionarle el hecho de poder acercar más acerca de su cultura a la audiencia, pudo colaborar con Spielberg, de quien ha sido fanática desde su juventud.

Definitivamente soy muy fan de los Gremlins y soy una completa geek de todas estas temáticas y mundos, pero sobre todo con cualquier cosa que tenga a Steven Spielberg en ello, veo absolutamente todo en lo que está involucrado.

Y creo que cuando específicamente salió este filme yo estaba en la preparatoria haciendo teatro y recuerdo que lo que me resultó realmente fascinante es que hablaba de los Mogwais (demonios en China) que son parte de la mitología con la que crecí, estas historias de estas figuras aterradoras y misteriosas eran como esos cuentos con los que uno crece, entonces, verlo reflejado fue hermoso, amé cada cosa de ello”, recordó emocionada.

La serie animada Gremlins: Secrets of the Mogwai, que llegará este 23 de mayo a HBO Max, llevará a su audiencia hasta Shanghái en 1920, donde la familia Wing conocerá por primera vez a Gizmo, y se emprenderá a una aventura para salvarlo y de paso detener a un malvado empresario de nombre Riley Greene en su plan por crear su propio ejército de gremlins malvados.

Toda la historia es genial, el arco narrativo que crearon y el mostrar cómo era la vida en Shanghái en 1920 fue mágico, además por cómo lo lograron a través de esta sorprendente animación. Es auténtica y está hermosamente contada, estoy muy contenta desde que vi los episodios, porque además quiero que más y más personas aprendan y conozcan de nuestra cultura”, destacó la actriz de 59 años, quien en 1998 prestó su voz al personaje de Mulán en Disney. En la serie, la actriz da voz a Fong Win, doctora especialista en medicina China y madre de Sam, un personaje que describe como ingeniosa, astutamente divertida y completamente protectora, algo con lo que como madre logró identificarse a la perfección.

Es una mujer en China en 1920, pero es fascinante el hecho de que la hayan escrito en un mundo donde es igual a su esposo, ella dirige el negocio, es superinteligente, muy valiente y se sacrifica mucho por su familia y todas esas cualidades son las que hacen de una mamá una heroína, el hecho de todos los días cuidar de su familia. Son esos los elementos que amé de mi personaje, ella tiene este enorme corazón y también tiene un gran sentido del humor”, señaló orgullosa.

