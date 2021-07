Vuelven alertas por saturación en 3 hospitales de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Por lo menos tres hospitales de la entidad tienen una alerta por la saturación de sus camas ocupadas por pacientes que presentan alguna infección respiratoria aguda grave como el Covid-19, señala la actualización del Sistema de Información de la Red IRAG.

De acuerdo con el sistema puesto a disposición por la Secretaría de Salud, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo tiene una alerta amarilla por la ocupación del 57% de sus camas de hospitalización general. Este es el único centro de salud que presenta un nivel de riesgo. El HGZ. No 1 del IMSS apenas alcanza una saturación del 33% y el resto no cuenta con pacientes de este tipo.

El Hospital General de Calvillo también tiene una alerta amarilla por la ocupación de un 50% en sus camas con ventilador, que están destinadas para los pacientes graves. Mientras tanto, el Centenario Hospital Hidalgo cuenta con una ocupación del 21%; el ISSSTE está a un 17% y el HGZ No. 1 del IMSS tiene un 15% de ocupación.

En cuanto a la saturación de camas con ventilador de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el HGZ No. 1 del IMSS y el Centenario Hospital Hidalgo están marcados con una alerta roja por alcanzar una ocupación del 100% y 89% respectivamente. Los otros hospitales no reportaron la ocupación de ninguna de sus camas.

De acuerdo con el reporte técnico emitido por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), hasta este lunes se reportaron 40 pacientes hospitalizados por una infección respiratoria aguda grave, de los cuales 29 son positivos al Covid-19.