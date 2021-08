Vuelca vehículo tras chocar contra varios árboles en Asientos

Redacción

Asientos, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales de Asientos y paramédicos del ISSEA, atendieron el reporte de hecho de tránsito terrestre tipo volcadura, que se registró sobre la carretera número 5 en Villa Juárez, Asientos, y que dejó como saldo una persona con una leve herida en la oreja, de manera que no requirió ser trasladado a recibir atención médica a ningún hospital.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911, se recibió el reporte de que en la carretera estatal número 5 que conduce a la comunidad Amarillas de Esparza, casi en el entronque con la carretera 25 federal, se encontraba un vehículo volcado, con las llantas apuntando al cielo, desconociendo el reportante si había personas lesionadas.

De inmediato, policías estatales y municipales se trasladaron al lugar de los hechos y junto con paramédicos de la ambulancia ECO 338 del ISSEA, se aproximaron para auxiliar al conductor de un vehículo Nissan Tsuru, color gris, con placas de circulación del estado de San Luis Potosí, de nombre Ricardo, quien únicamente presentaba una leve herida en la oreja izquierda.

El conductor indicó que no se dio cuenta que iba tan rápido, pero en determinado momento por la falta de visibilidad no se percató que había unos árboles y a pesar de que intentó girar el volante no pudo evadirlos, registrándose el impacto y posterior volcadura; luego de que fuera valorado por paramédicos del ISSEA, determinaron que no era necesario trasladarlo a recibir atención médica.