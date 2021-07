Voy a estar en boleta presidencial: Monreal

Redacción

Ciudad de México.-Se apunta Ricardo Monreal para la presidencial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguró que su nombre estará en la boleta electoral presidencial para los comicios de 2024.https://www.youtube.com/embed/2watoNuC3jk?feature=oembed

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Monreal Ávila aclaró que estará puntual en la cita y que espera un proceso limpio en la elección del candidato presidencial por Morena.

Voy a estar en la boleta presidencial, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador (…) Quiero que sea con Morena, pero en este momento es largo el camino de reflexión”, expresó.

#ÚLTIMAHORA “Voy a estar en la boleta; espero estar en Morena y con el presidente López Obrador”, dice @RicardoMonrealA sobre sus aspiraciones para 2024. “Voy a estar puntual en la cita; espero estar en la boleta, ser candidato de Morena”, agrega. pic.twitter.com/FjfO1tPSs6 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 15, 2021

“Te puedo asegurar que voy a estar puntual en la cita, que voy a ser un hombre que se inscriba en la boleta y que hasta ahora mi decisión firme es luchar dentro de Morena, a la buena y por la vía limpia, ganar y convertirme en presidente de la República, para eso estoy preparado, no para anticipar equipos, grupos, manifestaciones vitoreos, reuniones extramuros o extraciudad, aquí estoy trabajando”, reiteró.

Monreal Avila no considera que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México sea la ‘candidata oficial’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sí cree que puede ser ‘especial’ por ser colaboradora cercana, al igual que los demás funcionarios que ha mencionado el mandatario durante sus ‘mañaneras’.

Yo no creo que sea la candidata oficial (Sheinbaum), sí creo que el presidente le tiene una deferencia especial a ella y a los ocho que mencionó porque son sus colaboradores; no me ofendo por eso, tiene su criterios, sus razones para mencionar nombres que considera con la suficiente capacidad y talento para sucederlo”, argumentó.

“Va a ser una etapa muy complicada esta sucesión anticipada, prefiero mantener las reglas clásicas, no del tapadismo, pero sí de la espera de tiempos, del reloj electoral, para que se no se generen rupturas al interior de los partidos o de Morena”, destacó.

El senador morenista dejó en claro que no es un “ambicioso vulgar” y que se ha preparado durante años de servicio público para ser candidato a la Presidencia de la República.

No admito ser corcholata de nadie, pero soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto durante muchos años. Voy a estar puntual a la cita, en eso no te equivocas, deseo estar en Morena, ser candidato y ganar la Presidencia de la República sucediendo al presidente López Obrador”, refirió.

“Estoy listo para ser el candidato de Morena, si hay reglas claras tienes que observarlas, acatarlas y cumplirlas, no tengo problema con eso, en la democracia se gana y se pierde, pero estoy preparado para ganar. Tengo salud, lucidez de pensamiento, experiencia acumulada como servidor público”, adujo.

Ricardo Monreal no cree que el presidente López Obrador sea quien elija al candidato presidencial del partido, además de que cree que el método de encuesta utilizado en elecciones pasadas está muy desgastado.

“El mecanismo de encuesta está desgastado, agotado, y generó una gran inconformidad en la base de Morena. Esta vez para la selección de candidato a la Presidencia de la República no sea mediante encuesta elaborada por el propio partido bajo su sigilo y al interior de los cuatro muros del mismo, en eso he sido claro, que no sea correcto hacer una encuesta en las mismas circunstancia, y en su momento pedirá que se haga una consulta a militantes, otro mecanismo con mayor certeza”, declaró.

Respeto mucho al presidente, pero creo que él es un demócrata. Yo no creo que sea él (López Obrador) quien decida (al candidato presidencial de Morena), me resisto a pensarlo, lo he estado acompañando por 23 años y por lo que hemos luchado es por un proceso democrático. Por eso participo, porque creo que en la democracia”, señaló.

