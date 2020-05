Volvió el futbol: Crónica de fan del Borussia Dortmund tras regreso de la Bundesliga

Redacción

Alemania.- Los teutones levantaron el ayuno futbolero.

Lo puedo decir sin temor a equivocarme: estar más de un mes sin futbol y no saber cuándo volvería, ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Hasta ese momento, no me importaba despertarme a las 06:30 para ver un partido de la Premier League o a las 03:00 para uno del Mundial de Clubes. Incluso había días donde prácticamente no salía de mi casa, porque había partidos programados desde las 8:00 hasta las 21:00. Para mí, un día sin futbol es como echarte un clavado sin agua.

Fue entonces cuando llegó el rumor de que la Bundesliga podría volver en mayo. Sí, la primera liga en Europa que pensaba en volver antes que las demás porque hasta ese momento, sólo escuchábamos que la Champions podría jugarse en agosto y el resto de los torneos en junio o julio, pero nada era seguro. Desde que escuchamos que el futbol podría volver, todos prendimos nuestras veladoras porque así fuera y porque, siendo sinceros, el deporte sin fe, no existe.

Todo dependía del Gobierno de Alemania. En ese lapso, en Francia, Holanda y Bélgica dieron por terminadas sus temporadas y la incertidumbre volvió a apoderarse de nosotros. ¿Es cierto que volverá el futbol? Esa era la pregunta que nos hacíamos todos los días.

Llegó el anuncio oficial y la Bundesliga volvería en mayo, la primera o la segunda semana. La fecha exacta ya no era tan importante porque lo que ya sabíamos, es que volveríamos a ver futbol. Era momento de sacar las playeras que pensamos que guardaríamos para siempre, de revisar la programación de los canales de deportes favoritos y a contar los días, las horas y los minutos para volver a gritar un gol.

Yo, como fiel amante del futbol, elegí desde hace mucho un equipo por país en ligas importantes. En México es Chivas, en Argentina es Boca Juniors, en España es el Real Madrid, en Inglaterra es el Chelsea, en Italia es la Juventus y en Alemania, es el Borussia Dortmund. ¿Se imaginan la emoción de volver a ver futbol con un clásico contra el Schalke? Es algo indescriptible.

El himno de la Bundesliga y diferentes cánticos para apoyar al Borussia Dortmund, se convirtieron en mi música favorita de todos los días desde que supe que volvería el futbol en Alemania. ¿Quién iba a marcar el primer gol? ¿Iba el Borussia a ganar para volver a pelear el título? ¿Y si regresan sólo una jornada y después la vuelven a suspender? No sólo era emoción, también era miedo de volver a tener algo que amo y después, perderlo sin saber hasta cuándo.

Salió el calendario y fui apartando las fechas. Le voy al Dortmund pero algo tenía seguro, iba a ver todos los partidos que televisaran. Vi que en habría un Fortuna Düsseldorf vs Paderborn y hasta eso, si iba por la tele, lo vería.

Llegó el día del regreso. Pensar en que volvería a ver futbol después de tanto tiempo, me ponía la piel chinita. No podía imaginar todo lo que iba a sentir. Saqué mi playera del Borussia Dortmund y ya estaba listo para apoyarlos. No pudo ser mejor que un regreso con una goleada. Parece que el tiempo no pasó. Erling Haaland siguió su racha goleadora, Hakimi y Guerreiro por las bandas son imparables y quizá lo único que me sorprendió, fue el nivel de Thorgan Hazard.

No puedo mentir, no escuchar a los aficionados fue algo nuevo. Imagínense cómo fue para los jugadores. Como pocas veces pude escuchar varios gritos, sin entender nada, que se dan en cada partido. Ahora entiende porque los conocen como “partidos fantasmas”. También, no ver a los jugadores celebrar con esa pasión, fue raro. Había veces en las que dejaba el partido con el sonido local para escuchar como cantaban todos el himno del equipo o algunas porras.

Si yo sufrí sin poder gritar un gol, no me imagino a ellos y ahora, anotar y no poder celebrar como siempre, debe de ser complicado. Así será para muchos de nosotros. Entender que el futbol cambió y cambiará para siempre, no va a ser de la noche a la mañana.

El Schalke hizo cinco cambios y en ese momento, mi chip de aficionado pensó que estaba viendo un partido amistoso pero de pronto me cayó el veinte de que así se manejará esta y la temporada que sigue.

En el partido del Leipzig, volvieron esos nervios que sólo te da el futbol con un gol en los últimos minutos que anuló el VAR y el Hertha regresó con una tremenda goleada. Comenzó el partido del Eintracht Frankfurt y el Borussia Mönchengladbach con un gol al minuto 1. ¿Saben cuánto extrañaba decir que fue un gol de vestidor? Al final hubo una jugada de tres contra uno (otra frase que extrañaba decir), que terminó ganando el defensa. Momentos que sólo te da el futbol.

El futbol volvió oficialmente y con él, un pedazo de mi vida. Muchos no lo entienden pero yo sí, cuando digo “no es sólo futbol” es porque de verdad, no es sólo futbol. Hoy, puedo decir que he vuelto a sonreír.