Volver al Futuro regresa a los cines por su 40 aniversario 

Redacción

EU.-En 1985, Marty McFly y el científico Doc Brown nos demostraron que los viajes en el tiempo pueden ser reales acompañados del emblemático auto DeLorean.

La cinta dirigida por Robert Zemeckis cambió por completo la historia del cine. Para este 2025, los fans mexicanos podrán revivirla: la película regresa a salas de Cinépolis en formatos tradicionales, IMAX y 4DX, con funciones especiales.Play Video

El reestreno es para celebrar los 40 años del estreno original. La cinta volverá a proyectarse a partir del 23 de octubre de 2025, como parte de la celebración global organizada por Universal Pictures.

Para hacerlo más especial, Cinépolis preparó una sorpresa para los más fanáticos: funciones especiales, exclusivamente en Cinépolis VIP, con un menú temático inspirado en la película. Estas funciones se llevarán a cabo el 23 de octubre, en dos horarios (6:30 p.m. y 9:30 p.m.), con un costo de 750 pesos por persona.

Volver al Futuro, 40 años después

Estrenada originalmente el 3 de julio de 1985, Volver al futuro se convirtió en un fenómeno cultural inmediato. La historia del adolescente que accidentalmente viaja al pasado gracias a un experimento fallido de su excéntrico amigo científico combinó aventura, comedia y ciencia ficción de una forma nunca antes vista.

Con su éxito, dio origen a una trilogía que consolidó el estatus de culto de la saga y definió el estándar de las películas de viajes en el tiempo.

A lo largo de los años, la cinta ha sido objeto de análisis, homenajes y reediciones, y ha mantenido un lugar privilegiado en los listados de las mejores películas de la historia.

La química entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd, el tema musical de Alan Silvestri y la icónica frase “Roads? Where we’re going, we don’t need roads” siguen siendo parte del imaginario colectivo cuatro décadas después.

Con este reestreno, Universal y Cinépolis buscan acercar la experiencia a nuevas generaciones y permitir que los seguidores de toda la vida vuelvan a disfrutar de la película en una versión restaurada y con calidad de sonido mejorada.

La empresa Cinépolis confirmó que habrá funciones VIP en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Morelia y Querétaro.

Con información de Excélsior