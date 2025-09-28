Voluntariamente comercios de Aguascalientes están conectando cámaras a C5i

23 C
Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Cada vez son más los comercios que de manera voluntaria y por seguridad están conectado sus cámaras al C5i, informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Maricela Acosta Herrera.

“El C5i nos está pidiendo que quien quiera conectar sus cámaras, sobre todo las exteriores, lo puede hacer por un tema de seguridad”.

Aclaró a medios informativos que no se les está obligado y que la invitación es de manera voluntaria para comercios de todos los giros.

“Es a manera de sugerencia para poder tener una reacción más rápida de parte de los policías en caso de algún delito que se pudiera presentar”.

La líder del comercio formal expuso que se está invitando a los socios para que valoren la propuesta y se conecten.

“Debo decir que cada vez son más los que se están conectado y para ello hay que hacer un trámite y ver que las cámaras sean compatibles con el sistema para que el negocio este monitoreado”, concluyó.