Volcadura en Calvillo deja saldo de una persona fallecida

Redacción

Calvillo, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, policías municipales de Calvillo, Bomberos del Estado y del municipio de Calvillo, así como paramédicos, atendieron el reporte de hecho de tránsito terrestre tipo volcadura, que se registró en la carretera estatal número 51 en la comunidad La Cabras del municipio de Calvillo, el cual dejó como saldo una persona in vida.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando en el número de emergencia 911, se recibió el reporte de que en la carretera referida, a la altura del kilómetro 2+300 se encontraba una camioneta, fuera del camino y volcada sobre su toldo con las llantas apuntando al cielo.

De inmediato, se generó el despliegue de los cuerpos de emergencia, trasladándose al lugar policías estatales, municipales y bomberos, tanto del Estado como del municipio de Calvillo, quienes detectaron entre los arbustos, una camioneta Ford Ranger en color café con placas de circulación del Estado

Inmediatamente, se aproximaron para auxiliar a los ocupantes, detectando en el interior a una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años, de 1.65 de estatura, con vestimenta pantalón azul de mezclilla, playera gris, sin calzado que no respondía a ningún estímulo.

Fueron paramédicos de la ambulancia ECO 339 quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que se acordonó el área y se dio aviso a personal de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.

Se logró conocer que el conductor se desplazaba en sentido de circulación de sur a norte, cunado repentinamente perdió el control y se salió del camino originándose así la volcadura.