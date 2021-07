Volcadura deja 1 muerto y dos heridos frente a Altaria

OES

Aguascalientes, Ags.- El alcohol y exceso de velocidad fueron factor para que tres jóvenes que viajaban en una camioneta se volcaran en el bulevar a Zacatecas.

En la camioneta Ford Explorer verde, iban el conductor y dos mujeres acompañantes.

Sobre el accidente se logró conocer que Elbert de León se desplazaba de sur a norte sobre la carretera 45 norte a alta velocidad.

Antes de ingresar al paso a desnivel de Altaria no decidió a tiempo si ingresar o tomar la lateral por lo que se subió al camellón de la división y eso provocó que diera varias volteretas.

Al no contar con el cinturón de seguridad Karen de 26 años de edad, salió expulsada y perdió la vida instantáneamente.

Mientras que su compañera de Alba de 27 años resultó solo con golpes que no ponen en riesgo su vida.

El conductor Elbert de León resultó ileso y fue detenido por agentes de vialidad para posteriormente trasladarlo al Ministerio Público.

Al lugar acudió la ambulancia Eco 431 del ISSEA para certificar la muerte de la joven mujer y revisar a los dos ocupantes que no requirieron ser trasladados a un hospital.

Elementos de Vialidad cerraron la circulación para que peritos de la Fiscalía General del Estado laboraran en la zona para la fijación de indicios, croquis y el levantamiento de la persona fallecida.