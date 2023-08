VNSA, Guadalupe Peralta, Palomino Dena, Valle de los Cactus y Morelos, top 5 de colonias conflictivas 

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Guadalupe Peralta, Palomino Dena, Valle de los Cactus y Morelos, son para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el top 5 de las colonias de mayor conflicto en la capital estatal.

Así lo dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), Antonio Martínez Romo, quien detalló ‘Villas de Nuestras Señoras, en todos sus sectores; Guadalupe Peralta, el área de Palomino Dena, para mi es Valle de los Cactus y parte del Morelos en algunas de las áreas, que para mi son las más conflictivas’.

Luego precisó ‘ahí es dónde más atención tenemos, donde más intervención hay que si me meto a Villas de Nuestra Señora en cualquier sector ahorita en el medio día, en la noche tengo que volver a regresar, Guadalupe Peralta es el mismo caso, Cactus no se diga, ahora con el crecimiento urbano que vamos teniendo más hacía el oriente en esos sectores, pues también ya me esta provocando que tenga más atención esa zona’.

Respecto a la cantidad de atenciones que en esas zonas realizan el mando policial puntualizó ‘múltiples y si lo segmentara, por hablar de colonias quizá puedo tener hasta 60 o 70 reportes de diversas cosas, desde la riña, el disturbio, el ruido para la gente, el que la gente está en la calle y no los dejan estacionar, o sea hay muchas cosas en que la policía interviene, pero son las zonas donde tenemos más aglomeración de personas, es donde más actividad traemos’.