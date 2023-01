Viviendas abandonadas en SFR son foco de delincuencia 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Viviendas abandonadas en San Francisco de los Romo de han convertido en foco de delincuencia y paracaidismo, aseveró la alcaldesa priista, Margarita Gallegos.

-¿Tienen algún estimado de cuánta vivienda hay así abandonada?

-Fíjate que no tenemos un padrón como tal, solo sabemos que son muchas, pero no se ha hecho la parte de un listado.

Expuso que conforme las viviendas se van dejando, llegan otras personas a invadirlas.

-¿Es la Ribera y que otros fraccionamientos?

-Tenemos en la Ribera, Paseos de la Providencia, Urbi Villas del Vergel y ex Viñedos Guadalupe, aunque focalizado más el problema en la Ribera y en Urbi.

-¿Y de quién son estas viviendas, están en juicio?

-Entiendo que todas tienen dueño, algunas en litigio y otras que las han ido dejando, concluyó.