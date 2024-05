“Viví los peores días de mi vida con Joe”; revela Sophie Turner

Redacción

EU.-Sophie Turner reveló que vivió “los peores días” de su vida después de que se supo que ella y Joe Jonas se iban a divorciar después de cuatro años de matrimonio.

about:blank

“Hubo algunos días en los que no sabía si iba a lograrlo”, admitió la actriz de 28 años en una entrevista con la versión británic de la revista Vogue. “Llamé a mi abogado y le dije: ‘No puedo’. hacer esto. Simplemente no puedo.’ Simplemente nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme”.

Sophie Turner habla de su divorcio de Joe Jonas

Sophie Turner estuvo en “una rutina” durante dos semanas antes de que su abogado le recordara a la actriz que estaba “luchando” por sus dos hijas. “Una vez que alguien me dice: ‘Hazlo por tus hijas’, lo hago”, explicó la intérprete. “No lo haría por mí misma, pero encontraré la fuerza para ellas”.

Joe Jonas y Sophie Turner (Getty Images)

En septiembre de 2023 se supo que Joe Jonas había solicitado el divorcio de Turner después de cuatro años de matrimonio. Inicialmente, la pareja emitió un comunicado conjunto declarando que habían decidido “mutuamente” separarse .

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando Turner demandó a Jonas alegando que sus hijas, Willa, de 3 años, y Delphine, de poco más de un año, habían sido “detenidas injustamente” en Nueva York y buscaban su regreso a Inglaterra.

Sophie Turner y Joe Jonas. (Getty Images.)

Jonas negó los reclamos en ese momento y llegaron a un acuerdo de custodia temporal en octubre de 2023. La revista British Vogue informó el martes que la demanda fue desestimada en enero.

“Recuerdo que estaba en el set, me contrataron para estar en el set por otras dos semanas, así que no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y no pude llegar a ellas porque tenía que terminar Joan”, dijo Turner. “Y todos estos artículos empezaron a publicarse”.

Sophie Turner asegura que es buena mamá

Múltiples informes cuestionaron públicamente la maternidad de Sophie Turner después de que un tabloide británico publicara fotos de ella de fiesta en un bar.

Sophie Turner de fiesta (Instagram)

“Me dolió porque realmente me torturo por completo con cada movimiento que hago como madre: ¡la culpa de mamá es tan real! Seguía teniendo que decirme a mí mismo: ‘Nada de esto es cierto’. Eres una buena madre y nunca has sido fiestera’”, dijo la actriz, refiriéndose a las especulaciones en torno a su divorcio con Jonas.

“Es impresionante la cantidad de personas que simplemente inventan cosas y las exponen basándose en una imagen. Una imagen puede decir más que mil palabras, pero no es mi historia”, continuó. “Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que no había escrito, producido ni protagonizado. Fue impactante. Todavía estoy en shock”.

Jonas y Sophie Turner (Shutterstock)

Turner continuó diciendo que hay partes del divorcio entre ella y Jonas que no se pueden discutir en ese momento debido a sus procedimientos legales en curso. “Mi sueño es tener una gran Navidad en la que mis hijas puedan tener allí a su padre, a toda la familia de Joe, a sus abuelos”, aseguró. “Sólo quiero que las chicas se sientan amadas y que todos estén presentes para ellas”.

En marzo, Turner presentó documentos en el condado de Miami-Dade, Florida, pidiendo que se reactivara su caso de divorcio con Jonas. “La presentación fue una formalidad legal y la pareja continúa negociando una resolución amistosa”, dijo el representante de Jonas a Us Weekly en un comunicado en ese momento.

Con información de Quién



“