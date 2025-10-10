Vive la Noche de Leyendas en la Presa de Malpaso

18 C
Aguascalientes
10 octubre, 2025
Tendencias

Redacción

Calvillo, Ags.- El agua guarda secretos que jamás debieron salir a la luz…
Cuando la noche cae, las almas se levantan entre la neblina, susurrando nombres que ya nadie recuerda. 

Sube a la lancha… deja que la oscuridad te envuelva y escucha las historias que la Presa no ha podido olvidar.
Pero cuidado… algunos aseguran que no todos los que parten, regresan igual. 

🚣‍♂️

 ¿Ya tienes tus boletos?
Si no, aún puedes conseguirlos al 449 492 4502.
Ven, si te atreves…
porque esta noche, el miedo flota sobre el agua. 

#CalvilloPuebloMágico
#LegadoParaMiGente