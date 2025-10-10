Vive la Noche de Leyendas en la Presa de Malpaso

Redacción

Calvillo, Ags.- El agua guarda secretos que jamás debieron salir a la luz…

Cuando la noche cae, las almas se levantan entre la neblina, susurrando nombres que ya nadie recuerda.

Sube a la lancha… deja que la oscuridad te envuelva y escucha las historias que la Presa no ha podido olvidar.

Pero cuidado… algunos aseguran que no todos los que parten, regresan igual.

¿Ya tienes tus boletos?

Si no, aún puedes conseguirlos al 449 492 4502.

Ven, si te atreves…

porque esta noche, el miedo flota sobre el agua.

