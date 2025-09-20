Vive la edición 57 de la Feria del Libro Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) dio a conocer el programa de la 57 Feria del Libro Aguascalientes 2025, que se realizará del sábado 27 de septiembre al domingo 5 de octubre en la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, en la capital, bajo el lema “Mente sana, libro en mano”.

Serán más de 200 actividades gratuitas, como presentaciones editoriales, talleres, obras de teatro, danza y espectáculos musicales; los eventos están dirigidos a toda la familia.

Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del ICA, detalló que el horario de atención al público en los estands instalados será de lunes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas.

Informó que, en esta edición, participarán más de 40 expositores, entre los que destacan sellos editoriales como Penguin Random House, Grupo Planeta, Paidós, Sexto Piso, Trillas, Océano, Santillana, Loqueleo, Norma, Edelvives, Castillo, Colofón, Larousse, Hachette Livre México, Porrúa, Sex Barrial, Diana, Universo de Libros; así como Mangazoo ¡Cómics pa’ la banda!, Ágora Book, Juguedika, Colibrí Store, Familia Usaka, por mencionar a algunos.

Sofía Ramírez, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes (CIELA) Fraguas y de la 57 Feria del Libro, resaltó la presencia de reconocidos autores con trayectoria, como Liliana Blum, Mario Guerra, Sofía Segovia, Ernesto Lumbreras, Nacho Lozano, Luigi Amara, Anaclara Muro, Atenea Cruz y Carmen Padilla.

Indicó que la inauguración se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre a las 16:45 horas, y a las 17:00 horas será la ceremonia de entrega del XLIII Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos a Adrián Cabrera Rodríguez.

Cabe destacar que las ilustraciones de la 57 Feria del Libro estuvieron a cargo de Ángela Hire, ilustradora y diseñadora de Aguascalientes, quien ha participado en proyectos editoriales nacionales e internacionales, y ha creado ilustraciones para libros, revistas, diseño de patrones, murales, entre otras cosas.