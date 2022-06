Viuda de “Sax” exige el 25% de las regalías de la Maldita Vecindad

Redacción

Ciudad de México.- La viuda de Eulalio Cervantes “Sax”, de la Maldita Vecindad, Jessica Franco, demandó a la agrupación por “abuso de confianza” y exigió el 25 por ciento de las regalías.

L amujer explicó que no está recibiendo ningún pago por parte de la banda desde que su pareja falleció, por lo que considera que su petición corresponde a lo que debió recibir “Sax” del último disco.

“Del último disco no le dieron absolutamente nada de regalías a mi esposo, ese fue independiente que salió en 2011 me parece. Mi esposo no recibió ni por discos, ni por regalía digitales absolutamente nada”

El músico falleció el 14 de marzo del 2021 debido al Covid-19, que se sumó a otros de sus padecimientos.

Con información de La Orquesta