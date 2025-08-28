Visita Leo Montañez el Ejido Los Pocitos

23 C
Aguascalientes
28 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, visitó este miércoles el Ejido Los Pocitos, al poniente de la ciudad, donde sostuvo un encuentro cercano con vecinas y vecinos para escuchar sus principales inquietudes y dar atención directa a sus solicitudes.

La petición más sentida fue el reforzamiento de los rondines de vigilancia en todas las calles, así como la colocación de reductores de velocidad que ayuden a proteger a los infantes que salen a jugar en la vía pública.

Durante el recorrido también se levantaron gestiones relacionadas con servicios de salud, apoyo para medicamentos y atención integral, así como solicitudes en materia de servicios públicos, principalmente la poda de árboles y palmeras de gran altura.

En esta jornada de cercanía con la ciudadanía, el presidente municipal estuvo acompañado por el diputado local Chava Alcalá, con quien refrendó el compromiso de seguir trabajando en conjunto por el bienestar de las familias de Aguascalientes.