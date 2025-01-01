18.7 C
Aguascalientes
19 septiembre, 2025
Tendencias

Operadores móviles chocan con Starlink y Kuiper por internet satelital…

Jubilados del ISSSSPEA protestan contra pago de pensiones en UMAS

Inician obras de rehabilitación y ampliación con concreto hidráulico en…

Ante aspiraciones de Salinas Pliego;“Todos los ciudadanos tienen derecho a…

Fuego de la paralimpiada 2025 llega a Aguascalientes

9 de cada 10 negocios cierran en el mismo año…

Califican de aislado caso del cura ruidoso de El Encino…

Exhiben a Galilea Montijo y sus gritos tras olvidar apagarle…

Van al menos 10 denuncias por explosión en Valle del…

Aplicarán multa o servicio comunitario a padres descuidados en Aguascalientes

Visita Leo Montañez el barrio de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En compañía del diputado Max Ramírez e integrantes del Gabinete Municipal mantuvieron un diálogo cercano y directo con familias de uno de los Barrios de mayor tradición en la ciudad, acciones que reafirman el compromiso de esta administración de trabajar de la mano por un mejor Aguascalientes.

Durante este acercamiento con las autoridades, vecinos aprovecharon la oportunidad para expresar diversas necesidades, como desazolve de caimanes, apoyo con sillas de ruedas para personas con discapacidad, la gestión de cuartos adicionales que mejoren sus condiciones de vivienda, así como el mejoramiento de vialidades en zonas cercanas a escuelas y rutas de transporte público, a fin de garantizar un entorno más seguro y accesible para todos.