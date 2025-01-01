Visita Leo Montañez el barrio de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En compañía del diputado Max Ramírez e integrantes del Gabinete Municipal mantuvieron un diálogo cercano y directo con familias de uno de los Barrios de mayor tradición en la ciudad, acciones que reafirman el compromiso de esta administración de trabajar de la mano por un mejor Aguascalientes.

Durante este acercamiento con las autoridades, vecinos aprovecharon la oportunidad para expresar diversas necesidades, como desazolve de caimanes, apoyo con sillas de ruedas para personas con discapacidad, la gestión de cuartos adicionales que mejoren sus condiciones de vivienda, así como el mejoramiento de vialidades en zonas cercanas a escuelas y rutas de transporte público, a fin de garantizar un entorno más seguro y accesible para todos.