Visita Leo Montañez a familias del fraccionamiento La Casita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Visita el presidente municipal, Leo Montañez a familias del fraccionamiento La Casita, para saber la situación que guardan los servicios públicos de competencia municipal como recolección de basura, alumbrado, abastecimiento de agua potable, desmalezado, seguridad pública, entre otros.

Durante el recorrido por las principales calles del fraccionamiento, los vecinos dialogaron de manera directa con el presidente municipal para solicitar acciones como el desmalezado de predios, con el fin de prevenir la presencia de fauna nociva y facilitar el tránsito peatonal seguro; además, expresaron la necesidad de contar con un parque o espacio recreativo para niñas, niños y jóvenes, así como mayores rondines de vigilancia que refuercen la seguridad en la zona.

El presidente municipal atendió a las familias en compañía del secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, el titular de la Coordinación General de Delegaciones, José Alfredo Gallo y el director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), Jesús Vallín, con el objetivo de seguir trabajando con cercanía a la población de Aguascalientes.