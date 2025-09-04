22 C
Aguascalientes
4 septiembre, 2025
Tendencias

Chofer de YoVoy atropella y mata a sexagenario en Valle…

¡Increíble! Panteras de Aguascalientes vuelve a ganar, San Luis fue…

Robinho cumple condena en Brasil y dirige equipo dentro de…

Goteras en instalaciones deportivas de Aguascalientes… Por enésima vez

Checa el Programa General para las Fiestas Patrias

Extrañan al capibara; caen visitas al parque Hidalgo en Aguascalientes

Advierte Conagua por más lluvias en Aguascalientes para los siguientes…

Pacientes renales de Aguascalientes ganan amparo contra construcción de clínica…

Reconoce Pinzón que estafa Ponzi influirá en elecciones de la…

Inicia proceso de transmisión voluntaria de derechos de concesiones en…

Visita Leo Montañez a familias del fraccionamiento La Casita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Visita el presidente municipal, Leo Montañez a familias del fraccionamiento La Casita, para saber la situación que guardan los servicios públicos de competencia municipal como recolección de basura, alumbrado, abastecimiento de agua potable, desmalezado, seguridad pública, entre otros.

Durante el recorrido por las principales calles del fraccionamiento, los vecinos dialogaron de manera directa con el presidente municipal para solicitar acciones como el desmalezado de predios, con el fin de prevenir la presencia de fauna nociva y facilitar el tránsito peatonal seguro; además, expresaron la necesidad de contar con un parque o espacio recreativo para niñas, niños y jóvenes, así como mayores rondines de vigilancia que refuercen la seguridad en la zona.

El presidente municipal atendió a las familias en compañía del secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, el titular de la Coordinación General de Delegaciones, José Alfredo Gallo y el director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), Jesús Vallín, con el objetivo de seguir trabajando con cercanía a la población de Aguascalientes.