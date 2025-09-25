Visibiliza IMSS Aguascalientes la importancia de la donación de órganos

24 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Bajo el lema “Celebra la vida, dona órganos”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes llevó a cabo una caminata para conmemorar el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de visibilizar la importancia e impacto que conlleva esta decisión y que ayuda a salvar o mejorar la vida de las y los pacientes que lo requieren.

Durante la actividad deportiva, se dieron cita familiares de las personas donadoras de los tres Hospitales Generales de Zona (HGZ), personal de salud y público en general. Al término, las y los asistentes participaron en una activación física y acudieron a detecciones de enfermedades crónico-degenerativas, Chequeos PrevenIMSS y vacunas.

Cabe mencionar que de acuerdo con las estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), actualmente existen más de 19 mil personas a lo largo del país en espera de recibir un órgano o tejido.