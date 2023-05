Viralizan frase de Belinda

Redacción

Belinda, cantante de pop en español, no ha dejado de brillar con su presencia en los escenarios y es que ahora se viralizó en tierno y gracioso momento en que la famosa le pregunta a uno de sus fans si se encuentra bien, pues ella no logra descifrar su estado de ánimo.

La cantante suele ser reconocida por el amor que tiene a sus fans, ya que siempre los trata con ternura y paciencia; ésta vez no fue la excepción ya que la captaron hablando desde el escenario con uno de sus seguidores.



¿Qué le dijo? La cantante al parecer se preocupó al ver que uno de los asistentes se encontraba llorando, aunque no estaba segura de ello porque incluso le preguntó respetuosamente si se encontraba bien porque ella no lograba entender su expresión facial.

“¿Por qué llora señor? Está llorando o se está riendo, es que no entiendo su expresión ¿está feliz o qué pasa? no me asuste… ¿qué le pasa? está feliz ¿verdad? Ahorita voy a bajar a darle un abrazo. ¡Quédese ahí!”.

Esto dejó a los fans de la famosa encantados pues entre su preocupación, sentido del humor y la tierna manera de demostrar afecto a su público fue que dio cuenta de cómo se mantiene al pendiente de ellos, no solamente desde lo musical.

“Muy divertida”, redes reaccionan​

Los internautas que incluso no son fans de la cantante tacharon estos momentos como algo único de ella, pues consideraron que es una mujer divertida. Esto fue lo que dijeron sobre el momento:

“De los creadores de: “hermosa estas pedita” llega: ¿porqué llora señoooor?”.

“¿Por qué llora, Señor? cuaal Señorr? nomames somos de tu generación Beli solo q ya estamos hechoo puuu y vos cada día más bella y joven”.

“Jajaja no soy su fan pero un modo tan divertido de hablar y la paz q transmite,es otra cosa”.

“Ser su amiga sería demasiado divertido”.



