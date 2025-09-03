Violento asalto sufre mujer en zona residencial en Jesús María, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una mujer que se encontraba en su vivienda fue objeto de un violento asalto perpetrado por dos sujetos que lograron irrumpir para robarse una fuerte suma de dinero además de varios artículos.

Los hechos se verificaron al filo de las 13:35 horas sobre la calle Belén, en el fraccionamiento Villa Naty, situado en el municipio de Jesús María.

De acuerdo a la versión de la víctima señaló que se encontraba bañando cuando en determinado momento escucho un fuerte golpe proveniente de la puerta que da a la calle y al asomarse observó a dos sujetos; uno de ellos portaba una pistola y el otro vestía una camisa roja, pantalón de mezclilla roto así como unos tenis azul obscuro.

Tras amagar a la inquilina, los ladrones se apoderaron de 300 mil pesos en efectivo y un iPhone Blanco para enseguida abordar una camioneta Ford Terrotory en la que huyeron de la escena.

Posterior a ello se dio parte al servicio de emergencia y más tarde acudieron Policías Municipales, Estatales y Ministeriales quienes abrieron una carpeta de investigación sin que hasta el momento se haya dado a conocer si hubo detenidos.