Violencia de pareja y laboral, las más frecuentes contra mujeres en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La violencia de pareja y laboral son los tipos de violencias más frecuentes en contra de las mujeres de Aguascalientes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicados en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

Según las estadísticas, al menos el 11.5 por ciento de las mujeres mayores de 15 años que interpusieron una queja o denuncia ante alguna autoridad señalaron haber experimentado la violencia de pareja, porcentaje apenas por debajo del promedio nacional, que es del 13.1 por ciento.

Le sigue la violencia laboral, entre el 9.2 por ciento de las mujeres que presentaron alguna denuncia por violencia física o sexual. En este rubro, Aguascalientes se encuentra por arriba de la media nacional, que es del 6.5 por ciento.

Además, el 8.3 por ciento de las denunciantes mayores de 15 años dijeron haber sufrido violencia dentro de su entorno escolar; el 5.1 señaló la violencia en el ámbito comunitario y el 3.9 apuntó la violencia familiar.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021 señaló que la principal razón para no buscar ayuda o no denunciar la violencia experimentada es porque las víctimas consideraron que fueron hechos sin importancia o porque no sabía cómo denunciar.