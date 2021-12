Violencia de género no ha bajado, pero tampoco ha incrementado con pandemia: IMAA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La violencia intrafamiliar se ha mantenido dentro de la contingencia sanitaria en la ciudad capital, aunque no se ha disparado, consideró Zayra Rosales Tirado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA).

“Sigue el tema de la violencia, no ha bajado. Pero en los indicadores del municipio no se ha incrementado más. No ha bajado, pero tampoco se ha incrementado con nosotros”, apuntó la funcionaria capitalina.

Rosales Tirado, quien se mantuvo al cambio de la administración panista de este año, resaltó que para los siguientes tres años se ha buscado darle seguimiento a programas de prevención, pero también con nuevos planes que ayuden a bajar los indicadores en la ciudad.

“Los proyectos nuevos son por ejemplo el de la Pulsera Rosa, junto con Seguridad Pública. Por parte de nosotros seguimos con el tema de las prevenciones y las atenciones que no las hemos dejado de dar a todas las mujeres en aspectos jurídico, psicológico y de trabajo social”, abundó.

La titular del IMMA detalló que dentro del programa de Pulsera Rosa se inició con un al menos un centenar de suministros en una primera etapa.