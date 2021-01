Violencia contra hombres, los orilla a los suicidios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fundación: “Aquí estoy” está preocupada por que los hombres en Aguascalientes sufren graves problemas de violencia, con una alta taza de afectación y es una situación que debe de tratarse para que no sea detonante de suicidios ya que la mayoría de ellos, son ejecutados por hombres, manifestó Jessica S. Nava Tapia, fundadora de dicho organismo.

Por ello, comentó, ahora se trabaja en planes de acción, comentó Nava Tapia, para capacitar al personal de escuelas de niños y jóvenes, así como con grupos vulnerable de la comunidad LGBT y en general “laboramos en instruir a todas aquellas personas víctimas de violencia como mujeres y grupos vulnerables”.

Además, para fomentar el sano desarrollo de las personas en unión con otras fundaciones se realizan diversas actividades donde además promueven la sana convivencia y hasta el cuidado ambiental.

Algunas de las actividades para fomentar la sana convivencia y prácticas saludables en nuestra Entidad es la realización de un taller de robótica para niños, el cual se llevará a cabo este domingo 31 de enero en la comunidad de Carboneras en punto de las 11:00 a.m. con la finalidad de desarrollar las competencias de los menores y potencializar sus habilidades.

Otras actividades adicionales que realizaremos para cubrir otras necesidades, señaló la fundadora de la asociación, es la restauración de ríos y humedales, por lo que se invita a la población a participar el próximo domingo 7 de febrero en la presa Mal Paso a las 10 a.m. para contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente.

También el 11 de febrero se celebrará el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, mediante diferentes actividades desde una modalidad tanto virtual como presencial a partir de las 9:00 a.m. donde se promueve el respeto, sus derechos y la equidad social.

Finalmente, la fundación ofrece un curso de lengua de señas mexicanas, en su modalidad virtual el día 12 de febrero, impartido por el maestro Fernando A. García. porque la inclusión es fundamental para la armonía y desarrollo de la comunidad.

Los talleres son gratuitos pero para mayores informes favor de contactar a Jessica S. Nava Tapia, fundadora de la fundación: “Aquí estoy”.

Finalmente, Nava Tapia invita a la población a donar útiles escolares para niños de escasos recursos que toman sus clases a intemperie y no cuenta con los recursos necesarios para su aprendizaje, así como a todas aquellas personas que deseen sumarse para ayudar a otros pueden contactarla ya que en la fundación tienen la firma creencia que “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.