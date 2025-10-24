Violan y queman a joven de Aguascalientes en Fresnillo, Zacatecas

Redacción

Fresnillo, Zac. La noche de este jueves fue localizada al borde de la muerte una mujer de 19 años de edad de nombre Alondra con quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento de su cuerpo.

La joven fue rescata en estado crítico por bomberos y paramédicos de Protección Civil Municipal de Fresnillo.

Los hechos quedaron al descubierto cuando al servicio de emergencia 911 de Zacatecas, se solicitaba la presencia urgente de rescate, ya que una mujer se encontraba totalmente quemada.

Los servicios de emergencia se desplazaron al cruce de las calles Eucalipto y Aguacates, en la colonia Arboledas, en Fresnillo, Zacatecas, en el lugar localizaron a una joven de 19 años de edad, con huellas de violencia tanto física como sexual, además de haber sido expuesta a combustible y posterior quemada.

Debido a las lesiones, tuvo que ser llevada de urgencia a las instalaciones del hospital General de Fresnillo, donde las autoridades Ministeriales tomaron el caso en su poder.

En breve charla con las autoridades la víctima logró especificar que es oriunda de Aguascalientes, sin poder dar más detalles de quien o quienes la atacaron, y si fue privada de la libertad previamente al terrorífico ataque.

El estado de salud de la joven se mantiene como crítico, no hay detenidos al momento.

La Fiscalía del Estado de Aguascalientes no ha sido notificada del caso, ya que al momento no existe ningún tipo de reporte de la afectada.