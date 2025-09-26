Vinculan a proceso al que golpeaba a su abuelita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, logró auto de vinculación a proceso en contra de José Alfredo “N”, por su probable participación en el delito de violencia familiar en agravio de su abuela.

De acuerdo con las investigaciones de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada desde el año 2024, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe Peralta, en la ciudad capital. El señalado presuntamente ejerció violencia física, verbal y psicológica en contra de la víctima.

El último episodio violento tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025, cuando el imputado presuntamente intentó arrebatarle el monedero a su abuela y, al resistirse, comenzó a golpearla con los puños cerrados, la tomó del cuello y amenazó con privarla de la vida.

Vecinos alertaron a las autoridades preventivas, quienes acudieron de inmediato, logrando la detención del agresor tras intentar huir del domicilio.

Como resultado de la agresión, la víctima habría sufrido afectaciones físicas y un desajuste psicológico que impacta su vida en todos los ámbitos, esto fue corroborado por los peritajes realizados por personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

Tras la detención, la representación social especializada llevó el caso ante la autoridad judicial y en la audiencia inicial por control de la detención, la Juez de Control declaró legal la detención de José Alfredo “N”.

Además, dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.