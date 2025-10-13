Vinculan a proceso al “Chamoy” por violencia familiar

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de las agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género, obtuvo un resultado positivo en audiencia inicial derivada de la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Obed Eliud “N” alias “El Chamoy”, por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente ejerció violencia psicológica en contra de su madre y hermana, hechos ocurridos desde finales del año 2023 hasta inicios del 2025, en el interior de dos domicilios ubicados en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, en la ciudad capital.

Como resultado de los actos de investigación realizados por las agentes del Ministerio Público, se lograron recabar los elementos de prueba suficientes que permitieron solicitar y obtener del órgano jurisdiccional la orden de aprehensión en contra del señalado.

Agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo la cumplimentación del mandamiento judicial al interior del Centro Penitenciario Estatal, lugar en el que el imputado se encuentra por otro proceso penal vigente.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control analizó los datos de prueba aportados por la representación social, determinando que existían los elementos necesarios para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Obed Eliud “N” por el delito antes mencionado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, con el propósito de garantizar la integridad de las víctimas y el desarrollo adecuado del proceso penal.

Finalmente, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía Estatal continuará con las diligencias necesarias para robustecer el caso.