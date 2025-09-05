Vinculan a proceso a un sujeto relacionado al robo de vehículos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Pedro Israel “N”, quien presuntamente se dedica al robo de vehículos y fue acusado por el delito de robo calificado, luego de que fuera detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en calles del oriente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto de 2025, cuando el imputado presuntamente se apoderó sin consentimiento de un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, modelo 1998, mismo que se encontraba estacionado en la vía pública del Fraccionamiento Laureles II, en esta ciudad capital.

Tras la denuncia presentada por la víctima, el agente del Ministerio Público inició la respectiva carpeta de investigación, logrando reunir datos de prueba que acreditaron la comisión del delito y la probable responsabilidad del señalado.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación Criminal desplegaron labores de campo y gabinete que permitieron localizar y asegurar la unidad automotriz el día 6 de agosto de 2025, aunque ésta presentaba diversos daños.

Asimismo, los elementos investigadores se dieron a la tarea de ubicar al sujeto, mismo que fue detectado en la calle San Ignacio, esquina con la avenida Cultura Otomí, en la colonia Los Pericos, de la ciudad de Aguascalientes, por lo cual se encargaron de cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Pedro Israel “N”, quien fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría de la Policía de Investigación Criminal.

En la audiencia inicial, la Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo calificado, decretando como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al tiempo que se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.