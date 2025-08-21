Vinculan a proceso a un hombre por homicidio culposo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras un hecho de tránsito en el que perdiera la vida una persona, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge Arturo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 13 de agosto del 2025, cuando el imputado conducía un vehículo de la marca Chrysler, color azul, modelo 2007, sobre la Avenida Las Américas, en dirección al norte, por el carril izquierdo.

Al llegar al cruce con la calle República de Perú, el señalado presuntamente realizó una maniobra de vuelta hacia la izquierda sin efectuar el alto correspondiente, impactando una motocicleta que circulaba en sentido contrario sobre el carril central de la citada avenida.

Derivado del impacto, la víctima sufrió una caída, arrastramiento y posterior aplastamiento, lesiones que ocasionaron la pérdida de su vida en el lugar de los hechos. Tras lo ocurrido, el conductor fue asegurado por agentes de Tránsito y presentado ante el agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Durante la audiencia, el Juez de Control calificó de legal la detención de Jorge Arturo “N” y determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, se le impuso como medida cautelar la obligación de acudir a firmar de manera mensual ante la autoridad judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento de su proceso mientras continúan las indagatorias.