Vinculan a proceso a un adolescente por homicidio

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, a través del trabajo realizado por el personal de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso en contra de un adolescente en conflicto con la ley, por su probable participación en los delitos de lesiones dolosas calificadas con premeditación, ventaja, alevosía y brutal ferocidad, así como homicidio doloso agravado.

Los hechos se registraron el pasado 11 de agosto de 2025, en un domicilio ubicado en la calle Monte de Sora, Fraccionamiento Villa Montaña, de la ciudad capital, cuando el señalado, en compañía de otros sujetos, habría ingresado de manera furtiva a la vivienda.

Una vez en el interior, presumiblemente sometieron a las víctimas, atándolas de pies y manos, para posteriormente agredirlas con objetos cortantes y punzocortantes.

A consecuencia de esta agresión, una de las víctimas perdió la vida, mientras que otra resultó con lesiones que pusieron en riesgo su existencia.

Tras la denuncia y derivado de las investigaciones ministeriales, la autoridad judicial especializada consideró suficientes los datos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público, por lo que resolvió la vinculación a proceso en contra del señalado.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, a fin de garantizar el desarrollo del proceso y la seguridad de las partes involucradas.

El Juez de Control Especializado estableció un plazo de 1 mes y 22 días para la conclusión de la investigación complementaria, en la que la representación social continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.