Vinculan a proceso a tres sujetos que robaron a conductor de Uber

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Adrián “N”, alias “Vene”; Kevin Salvador “N”; y Antonio de Jesús “N”, alias “Goku”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado.

Los hechos se registraron el pasado 30 de julio del 2025, cuando los tres individuos presuntamente abordaron un vehículo conducido por la víctima, quien prestar sus servicios como conductor de una plataforma.

Una vez dentro del vehículo, Kevin Salvador “N” habría sujetado a la víctima por el cuello con ambas manos, mientras los demás lo amenazaban con hacerle daño si no entregaba sus pertenencias.

A través de intimidaciones, lograron despojarlo de dos teléfonos celulares, una mochila, dinero en efectivo y un reloj, para después huir del lugar con los objetos robados. Cabe señalar que el hecho delictivo quedó videograbado.

Tras la denuncia correspondiente por parte del afectado y el desarrollo de labores de investigación de campo por parte de los elementos de la Policía de Investigación Criminal (PDIC), se logró identificar a los presuntos responsables del hecho. Derivado de esto, se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue solicitada por el agente del Ministerio Público.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación Criminal en la colonia El Llanito. Posteriormente, fueron presentados ante la autoridad judicial para definir su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control valoró los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público y dictó auto de vinculación a proceso en contra de Adrián “N”, Kevin Salvador “N” y Antonio de Jesús “N”. Asimismo, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Finalmente, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual continuarán las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos y el fortalecimiento de la causa penal.