Vinculan a proceso a presunto narcomenudista

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Luis Ángel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio, en su variante de venta.c

Los hechos que originaron este procedimiento ocurrieron el pasado 06 de octubre del 2025, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaban recorridos de vigilancia sobre Quinta Avenida, en el fraccionamiento Las Américas y se percataron de la presencia del imputado que intentó darse a la fuga.

Metros más adelante, fue detenido y al ser sometido a una revisión corporal, entre sus pertenencias encontraron un envoltorio con una sustancia granulada, por lo cual fue asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

Posteriormente, un perito químico forense adscrito al Instituto Forense y Servicios Periciales llevó a cabo los análisis correspondientes, confirmando que el contenido del envoltorio correspondía a clorhidrato de metanfetamina, sustancia catalogada como narcótico prohibido por la legislación vigente.

Con base en estos hechos, la agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación en contra de Luis Ángel “N”, de esta forma, se solicitó a una Juez la orden de aprehensión misma que fue cumplimentada por los elementos de la Policía de Investigación Criminal.

En la audiencia inicial, el Juez de Control valoró los datos de prueba y resolvió dictar el auto de vinculación a proceso, e impuso la medida de prisión preventiva justificada.

Asimismo, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para robustecer el caso.