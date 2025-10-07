Vinculan a proceso a Paulo por tentativa de feminicidio

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Fiscalía Regional, logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Paulo “N”, por su probable participación en los delitos de tentativa de feminicidio, lesiones dolosas y amenazas.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían registrado el 29 de septiembre de 2025, en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romo, donde el señalado, quien es vecino de las víctimas, presuntamente acudió al exterior de un domicilio en dicha comunidad y comenzó a amenazarlas de muerte.

Posteriormente, el imputado habría intentado lesionar con un cúter en el cuello a una de las mujeres, repitiendo amenazas en su contra. En ese momento, otra mujer intervino para auxiliarla, siendo agredida con el mismo objeto, ocasionándole cuatro heridas en cuello y rostro, mientras el agresor continuaba manifestando su intención de privarlas de la vida.

El individuo también amenazó de muerte a una tercera mujer y a sus hijos, y al retirarse del lugar, desde la azotea de su domicilio presuntamente disparó con una pistola de postas contra un hombre, causándole lesiones. Tras los hechos, las víctimas acudieron a presentar su denuncia ante la agente del Ministerio Público.

Derivado de la denuncia, el personal de la Fiscalía Estatal integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó la intervención de personal pericial, quienes realizaron los dictámenes y peritajes necesarios para fortalecer la investigación.

Con base en los datos de prueba obtenidos, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron la detención de Paulo “N” en la colonia Cerrada San Francisco, en el mismo municipio. Posteriormente, fue presentado ante la autoridad judicial competente.

Durante la audiencia inicial, la Juez de Control determinó vincularlo a proceso por los delitos mencionados, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada, y fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.