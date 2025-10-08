Vinculan a proceso a pareja que robó tienda de conveniencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo del Juez de Control auto de vinculación a proceso en contra de Julio César “N” y Karina Jacqueline “N”, señalados por su presunta participación en el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de una tienda de conveniencia ubicada en el fraccionamiento Lunaria, en la ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el 25 de septiembre de 2025, cuando los ahora imputados presuntamente ingresaron al establecimiento y, haciendo uso de un arma de fuego, desapoderaron a la víctima de una cantidad de dinero en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.

Tras la denuncia interpuesta por la parte afectada, la agente Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes, reuniendo los elementos de prueba necesarios que permitieron solicitar la orden de aprehensión en contra de los señalados.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron dicho mandato judicial, asegurando a Julio César “N” y Karina Jacqueline “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para la continuación del proceso penal en su contra.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó vincular a proceso a ambos imputados, al considerar que existen datos de prueba suficientes que acreditan su probable participación en los hechos señalados.

Como medidas cautelares, el juzgador impuso a Karina Jacqueline “N” la prisión preventiva justificada, mientras que para Julio César “N”, estableció las medidas consistentes en la presentación periódica ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del Estado, y la prohibición de acercarse a la víctima.

Finalmente, el Juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la agente Ministerio Público continuará reuniendo pruebas para el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

Cabe señalar que la mujer estaría relacionada con otro robo, ocurrido al interior de una farmacia, donde presuntamente se utilizó el mismo modus operandi, consistente en el uso de un arma para amedrentar al personal y sustraer dinero en efectivo.