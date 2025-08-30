Vinculan a proceso a Marco Antonio por daño a las cosas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación correspondiente, logró que un Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de Marco Antonio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de Daño en las Cosas Culposo, derivado de un accidente vial registrado en la ciudad capital.

De acuerdo con los datos de investigación, los hechos se suscitaron el 16 de junio de 2024, sobre el Boulevard Adolfo Ruíz Cortinez, en la colonia La Soledad, Aguascalientes cuando el imputado conducía un vehículo de motor marca Nissan, línea Tsuru, modelo 2017, habilitado como taxi quien presuntamente al no guardar la distancia prudente de seguridad frontal, habría impactado su unidad contra la parte trasera de un vehículo marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2020, con placas del Estado de México, propiedad de las víctimas.

Este percance habría ocasionado un detrimento patrimonial, presuntamente atribuible a la falta de precaución y medidas de seguridad por parte del señalado.

Tras la denuncia presentada por la persona afectada, la Agente del Ministerio Público llevó a cabo las indagatorias correspondientes e integró los datos de prueba que acreditan la probable comisión del delito.

En seguimiento a la investigación, agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron labores de localización y detuvieron a Marco Antonio “N” en la avenida Ferrocarril del fraccionamiento Viñedos del Sur, trasladándolo posteriormente a las instalaciones de la Comisaría de la Policía de Investigación Criminal para la realización de las diligencias de ley.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control consideró suficientes los elementos de prueba presentados por la representación social y dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado. Asimismo, impuso las medidas cautelares de presentación semanal, así como la prohibición de salir del Estado y del país.

Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual el Ministerio Público continuará con el desahogo de actos de investigación para fortalecer el caso.