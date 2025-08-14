Vinculan a proceso a la “Víbora” dedicado al robo de vehículos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, como resultado de los trabajos de investigación y acciones operativas, se logró la vinculación a proceso de Oscar “N”, alias “La Víbora”, por su probable participación en el delito de robo de vehículos en la entidad, el cual presuntamente comercializaba en los estados de Jalisco y Zacatecas las unidades de las que se apropiaba.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 17 de noviembre de 2023, cuando el señalado presuntamente se apoderó de un vehículo marca Chevrolet que se encontraba estacionado en la calle de Los Placeres, en la colonia Linda Vista, en la capital del estado, sin el derecho ni consentimiento de su propietario.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal, mediante labores de inteligencia en campo y gabinete, detectaron que Oscar “N” era un objetivo prioritario debido a su presunta participación en múltiples robos de vehículos cometidos en la zona sur y oriente de la ciudad capital.

Según la indagatoria, el imputado se especializaba en el robo de camionetas, las cuales presuntamente comercializaba en los estados vecinos de Jalisco y Zacatecas.

Su detención se llevó a cabo durante un operativo coordinado por el grupo Combate al Robo de Vehículos, adscrito a la Policía de Investigación Criminal, en la calle Herrera, del fraccionamiento Morelos II. Al percatarse de la presencia de los agentes, el imputado intentó darse a la fuga, lo que originó una persecución.

Dicha persecución culminó en la esquina de las calles Carlos Bustamante y Hermanos Galeana, donde finalmente se le dio alcance y se procedió a su detención. Posteriormente, fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para realizar los trámites legales correspondientes.

Tras escuchar los argumentos del agente del Ministerio Público, la Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.