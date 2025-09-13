Vinculan a proceso a José por destroyer

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes vinculó a proceso a José “N”, señalado como probable responsable del delito de daño en las cosas culposo.

Los hechos se registraron el 29 de enero de 2024, cuando el imputado conducía un vehículo marca Chevrolet, tipo pick up, color blanco, circulando por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la comunidad de Villa Juárez, municipio de Asientos, Aguascalientes.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos, el hombre transitaba por el carril central con dirección al norte y, a la altura de un establecimiento de pinturas, presuntamente perdió el control del vehículo, lo que ocasionó que se desviara hacia la derecha e impactara con la parte frontal de su unidad el automóvil propiedad de la víctima, el cual se encontraba estacionado correctamente sobre el carril derecho de la misma vialidad.

Como consecuencia de este hecho, el vehículo afectado sufrió daños materiales, representando un deterioro al patrimonio del denunciante, motivo por el cual se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

La agente del Ministerio Público, tras recibir la querella, inició la carpeta de investigación y reunió los elementos necesarios para formular imputación en contra de José “N”. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia ante la juez de control.

Durante la diligencia, la autoridad judicial determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado, además de imponerle la medida cautelar consistente en la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la autoridad competente.

Finalmente, la juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la representación social continuará con las indagatorias.