Vinculan a proceso a guardia de seguridad por robo

Redacción

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Víctor “N”, señalado por su probable participación en el delito de robo calificado.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron los días 1 y 4 de enero de 2025, cuando el imputado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad privada, en compañía de otra persona, habría ingresado a oficinas de una empresa ubicada sobre la Carretera Panamericana, en la colonia Peñuelas, en la ciudad capital.

Las indagatorias señalan que Víctor “N” habría aprovechado que no había personal laborando para entrar a espacios restringidos de la compañía, entre ellos un área de oficinas y la zona de mantenimiento de robots, a las cuales no tenía acceso autorizado, de donde habrían sustraído diversos objetos propiedad de la empresa.

Tras recibir la denuncia correspondiente, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación, ordenando la práctica de entrevistas, la inspección de los lugares de los hechos, así como la recopilación de indicios, los cuales fueron integrados al expediente y fortalecieron los datos de prueba.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión en contra del señalado, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba suficientes para que la Jueza de Control determinara vincular a proceso a Víctor “N” por su probable responsabilidad en el delito que se le imputa.

Asimismo, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar su presencia en el procedimiento y evitar riesgos procesales.

Finalmente, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual la institución de procuración de justicia continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la causa penal.