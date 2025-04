Vinculan a proceso a Carlota la abuelita de Chalco y a sus 2 hijos por homicidio

Redacción

Ciudad de México.-Carlota y sus hijos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado con agravante de ventaja contra Justin y su padre Esaú Márquez, así como de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor de edad, por los hechos ocurridos el pasado 1 de abril por la presunta posesión de un inmueble en el fraccionamiento Hacienda Guadalupe en el poblado de Tlapala en el municipio de Chalco, que hasta el momento no ha acreditado Mariana ser la dueña del lugar.

Fueron vinculados los tres a proceso; es la primera etapa; vamos a seguir luchando nosotros por la libertad de los tres; respeto la determinación de la juez; no la comparto porque para mí fue un asunto de consigna para vincularlos”, explicó Arturo Santana, hijo de Carlota.

La audiencia de Carlota, Mariana y Eduardo se reanudó ayer jueves 10 de abril del 2025, luego de que el pasado miércoles fue suspendida para seguir aportando evidencias.

La jueza desechó todas las pruebas y elementos que presentó la defensa de los tres involucrados en el caso del presunto despojo de una vivienda en Chalco, por que consideró que lo que presentó la Fiscalía mexiquense corresponde, razón por la que determinó la vinculación a proceso.

Los delitos que se les imputan son homicidio calificado con agravante de ventaja por la muerte de Justin y su padre Esau, además de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor de edad de identidad reservada.

Después de seis horas de audiencia, la jueza dio un receso para que pudieran comer y regresando, se prevé que fije una fecha para la próxima audiencia.

Defensa en audiencia de abuelita de Chalco

Durante la continuación de la audiencia inicial que tuvo una duración de siete horas, los abogados de Carlota, Eduardo y Mariana, con peritos y testimonios, trataron de acreditar que su detención había sido ilegal y se habían violado sus derechos, lo que fue desestimado por la juez al considerar que no tenían sustento.

Hubo una detención eminentemente ilegal; los peritos que se presentaron como prueba así lo demostraron; los abogados hicieron un papel extraordinario, pero los argumentos de la fiscalía fueron muy endebles”, añadió la defensa.

Durante la audiencia presentaron peritos que analizaron un video que circula en redes sociales en donde se observa supuestamente cuando son detenidos en el municipio de Chicoloapan y que aseguran no concuerda con lo que informó la Fiscalía, pero se determinó que no corroboró el origen y la veracidad del video por lo que los peritajes no tuvieron validez.

En su momento, los abogados defensores de Eduardo aseguraron que de haber un delito por los disparos que realizó fue en legítima defensa, al ver en peligro a su madre, a quien le quitaron el arma y forcejearon, afirmando que eran superados por número de personas.

Mientras que Carlota disparó en legítima defensa al sufrir violencia patrimonial al quererle quitar la propiedad, lo cual también fue rechazado, pues se informó que la propiedad no es de la señora de 73 años de edad, sino supuestamente de su hija Mariana, quien tampoco ha acreditado la posesión del inmueble y considerar legítima defensa tuvieron que estar en un riesgo inminente y ya tenía cinco días que habían presentado la denuncia por despojo y no tenían porqué estar en el lugar.

Sigo pensando que lo que sucedió fue en defensa del derecho de propiedad de mi hermana Mariana”, añadió Arturo Santana exdiputado del PRD.

La defensa de Carlota solicitó que fuera juzgada con perspectiva de género y por ser una mujer vulnerable; sin embargo, la juzgadora consideró que no cae en ninguno de los dos conceptos, pues no juzgará por ser mujer o estar en riesgo sus derechos como tal y tampoco es vulnerable por su edad.

La audiencia se extendió ya que tuvo varios recesos, el primero fue para que los abogados se empaparan de la carpeta de investigación puesto que ya hay un abogado por cada uno de ellos.

Manifestaciones a favor

Durante los dos días de audiencia de Carlota y sus dos hijos, decenas de personas que denunciaron el despojo de sus casas, fueron al penal a apoyar a la que llaman ‘Abuelita Justiciera’.

Las personas que acudieorn a los juzgados donde se llevó a cabo el juicio de la señora de la tercera edad que se hizo vial, denucniaron que son víctimas de situaciones similares, incluso por parte de funcionarios.

Asimismo, el hijo de Carlota N, exdiputado del PRD, Arturo Santana acudió a la audiencia de su madre y dijo que ‘ella defendió un derecho real’.

¿Qué hizo doña Carlota?

El caso de Carlota “N” de 73 años de edad se viralizó en redes sociales, después de que el pasado 1 de abril se difundió un video en el que se observa cómo disparó contra dos personas por la presunta invasión de su casa.

En esos hechos murieron Esaú, de 51 años de edad, y Justin, de 19 años, mientras que un adolescente de 14 años resultó lesionado.

¿Quiénes son vinculados a proceso por homicidio?

Carlota

Mariana

Eduardo

