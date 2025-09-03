Vinculan a proceso a Ángel por violación en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras recibir una denuncia y darle seguimiento al caso, la Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N”, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada.

Los hechos que dieron origen a esta causa penal habrían ocurrido el pasado 24 de agosto de 2025, cuando el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima, quien es menor de edad, en el interior de un balneario ubicado en el municipio de Calvillo, Aguascalientes.

La agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, logrando obtener datos de prueba relevantes, con los que se logró obtener la orden de aprehensión en contra del señalado.

Derivado de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron ubicar al requerido sobre Avenida Valle de los Romeros, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Estación, de la ciudad capital.

Tras su aseguramiento, el imputado fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, donde se realizaron los trámites correspondientes, para posteriormente ser ingresado al centro de reinserción social.

Durante la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género formuló la imputación en contra de Ángel “N”, presentando los datos de prueba suficientes para acreditar su probable responsabilidad en los hechos investigados.

El Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir en el centro penitenciario, asimismo, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.